Neuer: “Ich sage nicht, dass mit 40 Jahren Schluss ist”

Mit seinen 35 Jahren präsentiert sich Manuel Neuer im Tor des FC Bayern und der deutschen Nationalmannschaft weiterhin in Top-Form. Ans Aufhören will der Goalie daher nicht denken.

Manuel Neuer ist vertraglich noch bis 2023 an den FC Bayern gebunden, wäre er dann 37 Jahre alt. Durchaus vorstellbar jedoch, dass der 1,93 Meter Torhüter nochmal verlängert. Auf die Frage, wie lange er noch aktiv Fussballspielen will, sagte er der “Bild am Sonntag”: “Das hängt von gewissen Faktoren ab: von der Fitness, dass es mir körperlich gut geht, dass ich mich nicht ins Training reinschleppe. Ich möchte nicht unter Schmerzmitteln trainieren.”

Er betonte: “Ich muss meine Leistung bringen können. Ich muss von der Mannschaft gebraucht werden. Und ich muss Spass und richtig Bock haben. Bewusst leben, gesunde Ernährung, guter Schlaf sind mir wichtig.” Bezüglich des Alters setze er sich daher “keine Vorgabe”, fügte dabei an: “Ich sage nicht, dass mit 40 Jahren Schluss ist.”

adk 10 Oktober, 2021 10:59