Neuer Interessent meldet sich bei Coutinho

Nach dem FC Chelsea meldet sich für Coutinho ein weiterer Interessent aus der Premier League.

Der 27-jährige Brasilianer steht vor einer wegweisenden Entscheidung: Welches wird sein nächster Klub? Weder beim FC Bayern, wo seine Leihe im Sommer endet, noch der FC Barcelona, wo er bis 2023 unter Vertrag steht, bauen angeblich in der kommenden Saison auf Coutinho. Also muss ein neuer Verein her.

Der FC Chelsea hat den Spielgestalter schon länger im Visier. Laut “Sport” kommt nun mit Everton ein weiterer Verein aus der höchsten englischen Spielklasse hinzu. Die Toffees können sich demnach eine Leihe mit Kaufoption vorstellen. Der “Daily Mirror” bringt zudem Newcastle mit ihren baldigen neuen Besitzern aus Saudi-Arabien ins Spiel.

Auch Arsenal, Tottenham, Leicester und Manchester United wurden bereits als vage Interessenten genannt. Bei diesen Klubs scheinen derzeit aber keine konkreten Schritte hinsichtlich eines Transfers von Coutinho unternommen zu werden.

psc 23 April, 2020 17:02