Neuer Interessent für Bayern-Goalie Sven Ulreich

Noch immer ist die Zukunft von Bayern-Goalie Sven Ulreich ungeklärt. Jetzt liegt dem 32-Jährigen eine Anfrage aus Schottland vor.

Serienmeister Celtic Glasgow interessiert sich laut “Sport 1” für den Keeper des deutschen Rekordmeisters. Bei den Schotten würde Ulreich die Möglichkeit haben, die Nummer 1 zu werden. Zudem könnte er an der Champions League partizipieren. Celtic ist als schottischer Meister in jenem Wettbewerb dabei.

Die Ausgangslage in München ist für den Routinier, der seit 2015 zuverlässige Dienste an der Säbener Strasse verrichtet, hingegen kompliziert: An Manuel Neuer ist ohnehin kein Vorbeikommen, nun könnte er auch noch den Nummer 2-Posten an Neuzugang Alexander Nübel verlieren.

Die Bayern werden Ulreich bei einem Wechselwunsch trotz Vertrag bis Juni 2021 keine Steine in den Weg legen.

psc 7 August, 2020 13:55