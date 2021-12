Der neue Verein von Corentin Tolisso steht angeblich fest

Corentin Tolisso wird den FC Bayern wohl spätestens zum Saisonende verlassen. Sein nächster Verein könnte nun bereits feststehen.

Wie “Cadena SER”-Journalist Bruno Alemany berichtet, soll der Weg des 27-jährigen Mittelfeldspielers im kommenden Sommer zu Real Madrid führen. Tolisso schliesst sich den Madrilenen demnach ablösefrei an – so wie es David Alaba in diesem Jahr tat.

Zwar nimmt der französische Nationalspieler bei den Bayern derzeit eine durchaus wichtige Rolle ein und Trainer Julian Nagelsmann schätzt ihn sehr, doch eine Vertragsverlängerung scheint nicht wirklich ein Thema zu sein. In Madrid will man im zentralen Mittelfeld einige neue Impulse setzen, da Luka Modric (36) und Toni Kroos (32) eher schon im Herbst ihrer Karrieren angelangt sind.

psc 20 Dezember, 2021 09:55