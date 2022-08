Deshalb kommt Neuzugang Noussair Mazraoui bei den Bayern noch nicht zum Zug

Neuzugang Noussair Mazraoui muss sich beim FC Bayern noch hinten anstellen. Trainer Julian Nagelsmann ist mit dem Rechtsverteidiger dennoch zufrieden.

Der 24-jährige marokkanische Nationalspieler stiess in diesem Sommer ablösefrei von Ajax zum deutschen Rekordmeister. Viele erwarteten, dass er sofort zur neuen Stammkraft in der rechten Abwehr wird. Dem ist aber nicht so: Auf einen Startelfeinsatz wartet Mazraoui weiterhin, Benjamin Pavard hat seinen Platz mit starken Leistungen behaupten können.

Bayern-Coach Nagelsmann gibt trotzdem ein positives Urteil über die Entwicklung des Neuzugangs aus den Niederlanden ab: “Die letzten eineinhalb Wochen ist er näher herangerutscht. Er muss sich noch ein bisschen an das Tempo der Bundesliga gewöhnen. Das macht er in den letzten eineinhalb Wochen sehr gut.”

Tatsächlich ist Mazraoui offenbar nicht mehr weit davon entfernt, eine deutlich grössere und wichtige Rolle einzunehmen. Nagelsmann führt aus: “Jetzt ist er voll da, auch diese Woche hat er sehr aggressiv trainiert. Aber es gibt auch ein Problem: Benji macht es auf der Position sehr gut, spielt sehr verlässlich.”

