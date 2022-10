«Nicht schon jetzt»: Kimmich sieht Bayern noch nicht als CL-Favorit

Joshua Kimmich will dem FC Bayern in der Champions League nicht die Favoritenrolle zuschieben. Der Mittelfeldmann ist um Zurückhaltung bemüht.

Stellt der FC Bayern den Favoriten auf den Gewinn der Champions League? Dazu sagte Joshua Kimmich am Montag auf der Pressekonferenz vor dem am Dienstag (21 Uhr) stattfindenden Duell mit Inter Mailand: «Es geht immer darum, Zeichen zu setzen – vor allem nach innen. Wir gehen jedes Spiel an mit dem Gedanken an den Sieg. Wie wir es morgen angehen, weiss ich aber noch nicht.»

Der 27-Jährige stellte klar: «Wir wollen auch gegen Inter Mailand gewinnen. Vor vier, fünf Wochen hat uns niemand als CL-Favoriten gesehen. Jetzt gewinnen wir ein paar Spiele und sind direkt wieder Favoriten. Die Champions League entscheidet sich im Februar, März und April und nicht schon jetzt.» Als Gruppenerster steht der FC Bayern indes bereits sicher im Achtelfinale.

adk 31 Oktober, 2022 15:59