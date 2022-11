Nick Salihamidzic bricht Leihe in Kanada vorzeitig ab

Nick Salihamidzic kehrt rund vier Monate nach seinem leihweisen Wechsel zu den Vancouver Whitecaps wieder zum FC Bayern zurück.

Via Instagram kündigt der 19-Jährige den vorzeitigen Abbruch des Leihgeschäfts, das ursprünglich bis Ende 2023 datiert war, ab. Den Wechsel nach Vancouver bezeichnet er als «grossen Fehler». Salihamidzic kam in der MLS nicht zum Zug, fünfmal lief er für die zweite Mannschaft in der MLS Next Pro auf. Nun wird der Rechtsverteidiger erst einmal nach München zurückkehren und dort voraussichtlich wieder für die 2. Mannschaft spielen.

Zuletzt sorgte er mit einigen Beiträgen in den sozialen Medien auf, wo er seinem Vater und Bayern-Sportvorstand Hasan Salihamidzic stets seine Unterstützung ausdrückt.

psc 8 November, 2022 15:53