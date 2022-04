Nico Schlotterbeck entscheidet sich für den BVB und gegen die Bayern

Abwehrspieler Nico Schlotterbeck wird im Sommer definitiv nicht zum FC Bayern wechseln. Stattdessen gibt der deutsche Nationalspieler dem BVB seine Zusage.

Der 22-jährige Freiburg-Profi hat sich laut “Bild” definitiv für einen neuen Klub entschieden. Dieser soll Borussia Dortmund heissen. Entsprechende Gerüchte existieren bereits seit längerem. Noch müssen sich die beiden Vereine über die Ablöse einigen, fix ist also noch nichts. Ein Transfer nach München ist allerdings ausgeschlossen. Schlotterbeck ist noch bis 2023 an Freiburg gebunden. Zuletzt hatte er aber öffentlich gesagt, dass er mit einem Wechsel nach dieser Saison rechnet. In Dortmund könnte er mit Niklas Süle künftig ein neues Innenverteidiger-Duo bilden. Der Schweizer Nationalspieler Manuel Akanji steht vor einem Abgang und Mats Hummels ist nicht mehr unumstritten.

psc 19 April, 2022 12:07