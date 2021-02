Niklas Süle bei einem Premier Ligisten ein ganz heisses Thema

Niklas Süle könnte neben David Alaba und Jérôme Boateng der dritte Innenverteidiger sein, der den FC Bayern im kommenden Sommer verlässt. Ein Premier League-Klub zeigt am zweikampfstarken Nationalspieler sehr grosses Interesse.

Laut der “Abendzeitung” buhlt der FC Chelsea intensiv um den 25-Jährigen. Süle steht vor einer wegweisenden Zukunft: Will und kann er seine Karriere beim FC Bayern fortsetzen oder strebt er bereits nach dieser Saison einen Wechsel an? Vertraglich ist er nur noch bis Juni 2022 an die Münchner gebunden. Derzeit ist unklar, ob der Verein in der kommenden Saison überhaupt voll auf ihn setzt oder ihm regelmässig ein Platz auf der Bank droht. Ein konkretes Angebot zur Vertragsverlängerung liegt Süle offenbar noch nicht vor.

Auch andere (ausländische) Topklubs sollen Interesse signalisiert haben. Der Verteidiger könnte letztlich vor der Qual der Wahl stehen.

psc 17 Februar, 2021 18:46