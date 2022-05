Ösi-Star Konrad Laimer äussert sich zu den Wechselgerüchten

Der österreichische Mittelfeldspieler Konrad Laimer hat sich mit seinen starken Leistungen bei RB Leipzig in den Fokus des FC Bayern und von Borussia Dortmund gespielt. Bezüglich eines möglichen Wechsels hält sich der 24-Jährige bedeckt.

Im Gespräch mit der “Sport Bild” macht Laimer klar, dass er sich nicht wirklich mit den Spekulationen um seine Person beschäftigt: “Natürlich fühlt es sich toll an, wenn andere meine Leistung würdigen. Aber es ergibt keinen Sinn, in der jetzigen, entscheidenden Saisonphase Gespräche darüber zu führen. Sonst würde nur Unruhe entstehen, und ich müsste mir Gedanken über Dinge machen, die gerade nicht das Wichtigste sind.”

Der österreichische Nationalspieler steht mit Leipzig in den Europa League-Halbfinals, im DFB-Pokalfinale und kämpft auch noch um die Champions League-Quali. Auf Ablenkungen in Form von Transfergerüchten haben weder er noch sein Verein Lust. Sobald die Saison beendet ist, werden diese aber sicherlich zu einem vordergründigen Thema. Neben dem FC Bayern und Borussia Dortmund zeigen auch ausländische Topklubs wie Liverpool, Tottenham und Manchester United Interesse am nur noch bis 2023 unter Vertrag stehenden Profi.

