Offiziell: Hansi Flick bleibt bis Saisonende Cheftrainer

Nun herrscht Klarheit beim FC Bayern München: Hansi Flick wird mindestens bis Saisonende Trainer des deutschen Rekordmeisters bleiben.

Der FC Bayern München hat sein Trainerproblem zumindest bis Saisonende gelöst. Wie die Münchner am Sonntagvormittag offiziell mitteilen, wird Hansi Flick mindestens bis Sommer Cheftrainer des deutschen Rekordmeisters bleiben.

ℹ️ Hansi Flick bleibt Cheftrainer des #FCBayern bis zum Ende der Saison. 👉 https://t.co/mPVXvissgZ — FC Bayern München (@FCBayern) December 22, 2019

“Der FC Bayern ist mit der Arbeit von Hansi Flick sehr zufrieden. Unter ihm als Cheftrainer ist die sportliche Entwicklung hervorragend, sowohl was die Qualität unseres Spiels als auch die erzielten Ergebnisse betrifft. In der Champions-League-Gruppenphase haben wir mit sechs Siegen in sechs Spielen einen neuen Rekord in der 28-jährigen Geschichte der Champions League aufgestellt und in der Bundesliga haben wir wieder den Anschluss an die Tabellenspitze hergestellt. Ich bin überzeugt, dass der FC Bayern auch im kommenden Jahr da weitermachen wird, wo er in den letzten Spielen aufgehört hat, nämlich attraktiven und erfolgreichen Fussball zu spielen. Dazu wünsche ich Hansi Flick im Namen des gesamten FC Bayern viel Erfolg”, erklärt der Vorstandsvorsitzende Karl-Heinz Rummenigge in der offiziellen Pressemitteilung.

Sportdirektor Hasan Salihamidžić sagt: “Dass sich unsere Spieler in den vergangenen Wochen spielerisch und charakterlich so überzeugend präsentiert haben, zeigt, dass wir mit Hansi Flick an der Spitze des Trainerteams auf dem richtigen Weg sind. Ich freue mich, dass wir weiterhin zusammenarbeiten. Hansi verdient unser Vertrauen. Ich bin überzeugt, dass wir mit ihm unsere sportlichen Ziele erreichen können, ob in der Meisterschaft, im DFB-Pokal oder auch in der Champions League.”

Flick äussert hingegen selbst: “Ich freue mich, dass mir der FC Bayern weiterhin das Vertrauen als Cheftrainer schenkt. Mir macht die Arbeit mit der Mannschaft und dem Trainerteam sehr viel Spass. Wir haben in Bundesliga, DFB-Pokal und Champions League eine gute Ausgangsposition für die Rückrunde geschaffen. Jetzt laden wir die Akkus wieder auf und im Trainingslager bereiten wir uns danach intensiv auf die zweite Saisonhälfte vor. Und dann werden wir versuchen, so viele Siege und Titel wie möglich nach München zu holen.”

adk 22 Dezember, 2019 12:10