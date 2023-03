Oliver Kahn verrät, weshalb Erling Haaland nicht beim FC Bayern landete

Erling Haaland war im vergangenen Jahr auch ein Thema beim FC Bayern. Letztlich landete der norwegische Torjäger bei Manchester City. Bayerns Vorstandsboss Oliver Kahn verrät jetzt, weshalb sich der deutsche Rekordmeister im Rennen letztlich zurückzog.

Die Gründe dafür sind im wirtschaftlichen Bereich zu suchen. «Das wirtschaftliche Gesamtpaket wäre riesig gewesen. Manchmal kommt der Zeitpunkt, an dem du denkst, du kannst nicht mehr mithalten», sagt der Vorstandsboss vor dem Champions League-Spiel gegen PSG gegenüber «L’Équipe». Weiterhin sind die Münchner nicht bereit, sich wirtschaftlich zu übernehmen – auch nicht für Haaland. «Wir werden nichts tun, was die wirtschaftliche Stabilität des Vereins gefährdet. Viel Geld in einen einzelnen Spieler zu investieren, ist immer ein grosses Risiko», führt Kahn aus.

Letztlich stürmt mit Eric Maxim Choupo-Moting nun ein deutlich günstigerer Angreifer bei den Bayern. Dessen Vertrag wurde zuletzt um ein weiteres Jahr verlängert.

psc 8 März, 2023 09:50