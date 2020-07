Auch Pep Guardiola äussert sich zu Leroy Sané

Der Transfer von Leroy Sané zum FC Bayern befindet sich auf der Zielgeraden. Dies bestätigt auch ManCity-Coach Pep Guardiola.

Der spanische Trainer wird in Zukunft nicht mehr auf den 24-Jährigen bauen kann. Dessen ist sich Guardiola sicher und bewusst. “Sané wollte gehen. Es gibt noch einige Dinge zu klären, aber es sieht so aus, dass er nach München geht. Wir wünschen ihm das Beste und sagen ein grosses Dankeschön für unsere gemeinsamen Jahre. Er wird ein neues Kapitel beim fantastischen Bayern München aufschlagen.” Auch Bayern-Sportdirektor Hasan Salihamidzic bestätigt am Mittwoch, dass gute Gespräche mit den Sané-Beratern und City im Gange sind. Perfekt ist der Transfer allerdings noch nicht.

Medien berichten von einem Transfervolumen von 50 bis 60 Mio. Euro.

psc 1 Juli, 2020 15:57