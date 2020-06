Pep Guardiola bestätigt Transfer von Leroy Sané

ManCity-Coach Pep Guardiola bestätigt einen baldigen Abgang seines Schützlings Leroy Sané.

Der Flügelstürmer wird bekanntlich intensiv mit dem FC Bayern in Verbindung gebracht. Pep Guardiola rechnet fest damit, dass es zum Transfer kommt. “Wenn er uns verlassen will, passiert es entweder diesen Sommer oder am Ende seines Vertrags. Einen neuen Vertrag hat er schon zwei- dreimal abgelehnt. Also will er bei einem anderen Klub spielen. Ich denke, das weiss jeder”, teilte der Spanier auf einer Pressekonferenz am Freitag mit. Noch müssen sich die Citizens und die Bayern über die Ablöse für Leroy Sané einigen.

Sollte dies nicht gelingen, wird der 24-jährige Nationalspieler wohl im Sommer 2021 den Weg nach München finden. Dann wäre er allerdings ablösefrei und könnte natürlich auch mit anderen Klubs verhandeln.

psc 19 Juni, 2020 16:48