Perfekt: Miroslav Klose ist neuer Co-Trainer von Hansi Flick

Was schon seit einiger Zeit feststand, wird nun offiziell bestätigt: Miroslav Klose wird neuer Co-Trainer bei den Profis des FC Bayern.

Der bisherige U17-Coach der Münchner assistiert ab dem 1. Juli Cheftrainer Hansi Flick. Sein Vertrag läuft vorerst für eine Saison bis Juni 2021. Dies teilt der deutsche Rekordmeister am Donnerstagnachmittag mit. “Wir sind sehr glücklich, dass sich Miro zu diesem Schritt vom FC Bayern Campus zu den Profis entschieden hat. Er ist der erfolgreichste deutsche Stürmer der letzten 15 bis 20 Jahre. Ich bin überzeugt davon, dass insbesondere unsere Stürmer als Trainer von ihm profitieren werden. Miro war auch der Wunschkandidat von Hansi Flick”, sagt Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge.

Klose, seines Zeichens Weltmeister von 2014, freut sich über die neue Aufgabe an der Säbener Strasse: “Es fühlt sich sehr gut an, ich freue mich unheimlich auf die Aufgabe. Hansi Flick und ich kennen uns seit unseren gemeinsamen Jahren bei der deutschen Nationalmannschaft sehr gut, wir vertrauen uns sowohl fachlich als auch menschlich. Für mich ist dies der nächste Schritt in meiner Laufbahn als Trainer. Ich hoffe, dass ich mit meiner Erfahrung einen wichtigen Beitrag dazu leisten kann, dass der FC Bayern seine sportlichen Ziele erreichen wird.”

psc 7 Mai, 2020 15:42