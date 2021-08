Pokalspiel des FC Bayern wird am 25. August nachgeholt

Nachdem das DFB-Pokalspiel zwischen dem FC Bayern und dem Bremer SV wegen eines Corona-Fälls beim Unterklassigen verschoben werden musste, steht nun der Nachholtermin.

Die Partie wird am 25. August nachgeholt. Die Partie wird im Bremer Weserstadion ausgetragen. Wegen der Verschiebung findet die Auslosung für die 2. DFB-Pokalrunde neu am 5. September um 18.30 Uhr (live in der ARD-Sportschau) statt.

psc 5 August, 2021 12:32