Ein Premier League-Klub hat Bayern-Verteidiger Chris Richards im Visier

Chris Richards hat die vergangenen anderthalb Jahre auf Leihbasis bei der TSG Hoffenheim bestritten. Nun geht es für den Innenverteidiger erst einmal zurück zum FC Bayern. Für wie lange ist unklar. Es gibt bereits Lockrufe von der Insel.

Laut einem Bericht des “Telegraph” ist Premier Ligist Crystal Palace an einer Verpflichtung des US-Nationalspielers interessiert. Chris Richards bestritt in der abgelaufenen Saison 22 Spiele im Trikot von Hoffenheim. In der zweiten Saisonhälfte machten ihm Verletzungen zu schaffen. Von Crystal Palace wurde er dennoch beobachtet und als lohnendes Transferziel deklariert.

Richards steht in München bis 2025 unter Vertrag. Der Verein dürfte bezüglich eines definitiven Abgangs des 22-Jährigen aber durchaus gesprächsbereit sein.

psc 31 Mai, 2022 17:28