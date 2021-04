Ein Premier League-Klub macht bei Niklas Süle Ernst

Der FC Chelsea blickt mit Argusaugen auf Bayern-Verteidiger Niklas Süle.

Beim 25-Jährigen steht in diesem Sommer eine wichtige Entscheidung bevor: Entweder verlängert er seinen bis 2022 gültigen Vertrag in München oder es steht wohl ein Wechsel an. Chelsea hofft laut “The Athletic” auf letzteres. Blues-Trainer Thomas Tuchel will seinen Landsmann unbedingt ins Team holen.

Ablösetechnisch soll der Preis für Süle in diesem Sommer bei rund 35 Mio. Euro liegen.

psc 19 April, 2021 11:29