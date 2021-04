PSG bietet Julian Draxler einen Einjahresvertrag

Julian Draxler hätte doch die Möglichkeit seine Karriere bei Paris St. Germain fortzusetzen.

Der 27-Jährige spielt seit Sommer 2017 für den französischen Topklub. Einen Stammplatz hat er da nicht auf sicher. Dennoch ist ein Verbleib von Draxler in Frankreich nicht ausgeschlossen. PSG bietet ihm gemäss “L’Équipe” einen Einjahresvertrag zur Verlängerung an. Trainer Mauricio Pochettino würde gerne auch in der kommenden Spielzeit auf den deutschen Nationalspieler setzen.

Ob der Offensivspezialist unterschreibt, ist offen. Zuletzt hiess es, er sei sich mit Bayer Leverkusen einig. Auch der FC Bayern wurde als künftige Destination ins Spiel gebracht.

psc 30 April, 2021 09:31