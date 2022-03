PSG-Juwel El Chadaille Bitshiabu steht im Fokus des FC Bayern

Der FC Bayern streckt seine Fühler ein weiteres Mal nach Frankreich aus. Im Fokus der Münchner steht das 16-jährige Abwehrtalent El Chadaille Bitshiabu von Paris St. Germain.

Der Youngster kommt derzeit in der U19 der Pariser zum Einsatz. Trotz seines noch jungen Alters verfügt er bereits über eine Körpergrösse von 1,96 Meter und kommt auch in den französischen Nachwuchs-Nationalmannschaften zum Zug. Laut “Sport Bild” befindet er sich im Fokus der Bayern. Dort soll er zunächst in die Jugendteams integriert werden. Bitshiabu wechselte mit 12 Jahren zu PSG. Er verfügt inzwischen über einen bis 2024 gültigen Profivertrag.

Ob ihn der Ligue 1-Klub im Sommer ziehen lässt, muss sich weisen. In dieser Saison avancierte er mit 16 Jahren und 213 Tagen zum jüngsten Spieler, der je ein Pflichtspiel für die Pariser bestritt.

psc 15 März, 2022 17:15