Ramona Bachmann schiesst PSG gegen die Bayern ins Champions League-Halbfinal

Die Schweizer Nationalspielerin Ramona Bachmann entscheidet den hart umkämpften Champions League-Viertelfinal zwischen PSG und dem FC Bayern.

Die 31-jährige Stürmerin wird im Rückspiel in der 93. Minute eingewechselt und erzielt dann in der 112. Minute das entscheidende Tor zum 2:2. Dieses Remis reicht den Französinnen nach dem 2:1-Sieg im Hinspiel. Bachmann wird zur Spielerin des Spiels gewählt. Nach der Partie betont sie, dass es ein fantastischer Fight des ganzen Teams gewesen. Als sie hereinkam wusste sie, dass sie eine Chance erhalten würde. Eine habe sie dann zunächst vergeben: “Ich habe mir gesagt, dass ich noch eine kriege.” Und so war es auch. Bachmann verwertet eine Flanke von rechts und nutzt ihre Möglichkeit.

PSG trifft in den Halbfinals nun entweder auf Juventus oder Olympique Lyon.

Das entscheidende Tor im Video:

psc 31 März, 2022 09:05