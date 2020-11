Robert Lewandowski spricht über Karriereende beim FC Bayern

Robert Lewandowski ist beim FC Bayern seit mehr als sechs Jahren der Torjäger vom Dienst. Wie lange er noch da bleibt, kann der Pole nicht sagen.

Auf eine Frage, ob er bis zum Karriereende in München bleiben möchte, sagt der 32-Jährgie im Gespräch mit “AP”: “Ich weiss es nicht. Aktuell habe ich Vertrag bis 2023 und ich denke nie daran, was danach passieren wird.” Lewandowski glaubt, dass er “noch länger spielen” kann. Zum Vertragsende wird der Topstürmer 35 Jahre alt sein. Wenn es nach ihm geht, ist dann aber offenbar noch lange nicht Schluss. Bereits in der Vergangenheit betonte er in Interviews dass er glaubt, noch viele Jahr auf Topniveau spielen zu können.

psc 24 November, 2020 09:30