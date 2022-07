Bewegung im Lewandowski-Poker: Das Wochenende des Transfers

Der FC Barcelona geht für die geplante Verpflichtung von Robert Lewandowski endgültig in die Vollen und gibt ein viertes Angebot für den polnischen Torjäger ab. Es ist das letzte. In den Poker kommt nun massive Bewegung.

Wie “Bild” berichtet, bessern die Katalanen die bisherige Offerte, die bei 40 Mio. Euro (plus Boni) liegt, noch einmal nach. Bis zu welchem Betrag wird nicht gesagt. Das neue Angebot soll aber noch am Freitag in München eintreffen. Auf die drei bisherigen Angebote hat der deutsche Rekordmeister übrigens nicht reagiert. Es heisst aber, dass der Klub ab 50 Millionen gesprächsbereit sei. Positiv auf einen möglichen Lewandowski-Transfer auswirken könnte sich die Vertragsverlängerung mit Serge Gnabry, die nun unter Dach und Fach ist. Der deutsche Nationalspieler hat bereits betont, dass er sich vorstellen kann, in einer zentralen Rolle zu spielen. Dort würde sich bei einem Lewandowski-Abgang eine Lücke öffnen.

“Sky” berichtet, dass in den letzten Stunden Bewegung in den Lewy-Poker gekommen ist. Der Angreifer soll den anstehenden US-Trip in der nächsten Woche nicht mitmachen. Ausserdem wird er bei der Team-Präsentation am Samstag fehlen. Beide Klubs drängen auf eine rasche Lösung noch an diesem Wochenende. Dies wäre auch im Sinne des 33-Jährigen, der nach wie vor unbedingt zu Barça wechseln will.

psc 15 Juli, 2022 14:52