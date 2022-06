Lewandowski legt noch einmal nach: “Will den FC Bayern nur noch verlassen”

Robert Lewandowski will nach dem Aufenthalt bei der polnischen Nationalmannschaft und nach dem anschliessenden Urlaub definitiv nicht mehr zum FC Bayern zurückkehren.

Bereits vor Wochenfrist hat der 33-Jährige auf einer Pressekonferenz unmissverständliche Töne angestimmt. Nun legt er noch einmal nach. “Ich will den FC Bayern nur noch verlassen. Loyalität und Respekt sind wichtiger als Arbeit”, sagt er in einem Podcast des polnischen Sportportals “Onet Sport”, der am vergangenen Freitag aufgenommen wurde und ergänzt, dass er hoffe, “eine gemeinsame Lösung zu finden.”

Der Torjäger ist eigentlich noch für eine weitere Saison an den deutschen Rekordmeister gebunden. Nach wie vor betonen die Münchner Verantwortlichen, dass Lewandowski seinen Vertrag zu respektieren habe. Diesen zieht es aber offenbar zum FC Barcelona. Ein Angebot zur Verlängerung bei den Bayern hat er ausgeschlagen. Der Topstürmer glaubt nicht, dass sein Arbeitgeber ihm einen Abgang tatsächlich verwehrt: “Wozu? Was für ein Spieler will dann zum FC Bayern kommen, wenn er weiß, dass ihm so etwas passieren könnte?”

Lewandowski möchte unbedingt noch einmal etwas Neues erleben: “Ich gehe, weil ich mehr Emotionen in meinem Leben haben möchte. Sie wollten mir nicht bis zum Ende zuhören. Etwas in mir ist erloschen. Und es ist unmöglich, darüber hinwegzusehen. Selbst wenn du professionell sein willst, kannst du es nicht wiedergutmachen.” Offenbar war er mit dem Vertragsangebot, das ihm von Seiten der Münchner vorgelegt wurde, nicht zufrieden. Und mit der Tatsache, dass der Verein erst sehr spät auf ihn zukam und sich angeblich bis zuletzt um Erling Haaland bemüht hatte.

psc 7 Juni, 2022 11:19