Robert Lewandowski gibt Entwarnung

Robert Lewandowski beruhigt im Interview mit der “Sport Bild” alle Bayern-Fans.

Der polnische Torjäger trat die Reise ins Bayern-Trainingslager nach Katar zu Beginn dieses Jahres bekanntlich nicht an. Grund dafür war seine Operation an der Leiste kurz vor Weihnachten. Statt mit der Mannschaft bereitet er sich in München individuell auf die Rückrunde vor. Grund zur Sorge gibt es laut Lewandowski aber nicht: “Zum ersten Spiel werde ich, wenn alles weiter nach Plan läuft, fit sein”, stellt der 31-jährige Torjäger klar.

Die Bayern starten am 19. Januar mit dem Heimspiel gegen die Hertha pflichtspielmässig ins neue Kalenderjahr.

psc 8 Januar, 2020 10:09