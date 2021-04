Termin für Zeitpunkt von Lewandowski-Comeback steht wohl

Bayern-Stürmer Robert Lewandowski macht am Mittwoch einen wichtigen Schritt in Richtung Comeback.

Der 32-Jährige hat erstmals seit seiner Verletzung im Länderspiel der polnischen Nationalmannschaft gegen Andorra Ende März wieder am Mannschaftstraining des FC Bayern teilgenommen. Somit könnte Lewandowski am Samstag beim Auswärtsspiel in Mainz in den Kader zurückkehren. Trainer Hansi Flick ist überzeugt davon, wie er nach dem 2:0-Sieg gegen Leverkusen am Dienstagabend verkündete: “Er ist für Samstag absolut eine Option. Wir sind froh, dass es bei ihm so schnell geht.”

Mit einem Sieg könnte der deutsche Rekordmeister den nächsten Bundesliga-Titelgewinn eintüten.

psc 21 April, 2021 13:49