Überraschung: Lewandowski ist offen für Abgang beim FC Bayern

Bayerns abtretender Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge hat einen Verkauf von Robert Lewandowski im Mai ausgeschlossen. Der Pole scheint einem Transfer aber wesentlich offener gegenüberzustehen als sein Verein.

Der Rekord-Torjäger steht beim FC Bayern noch bis 2023 unter Vertrag. Laut “AS” kann sich der Topstürmer einen Wechsel aber durchaus vorstellen – und zwar schon in diesem Sommer. Angebote würde sich Lewandowski demnach auf jeden Fall anhören. Interessenten gäbe es bereits: Paris Saint-Germain, Manchester City und der FC Chelsea suchen allesamt einen neuen Torjäger.

Zwar ist es mit einem konkreten Angebot für Lewandowski noch eine Weile hin. Je nach Verlauf des Transfer-Sommers könnte in die Personalie aber offenbar durchaus Bewegung kommen. Gleichzeitig gilt es festzuhalten, dass der Angreifer über keine Ausstiegsklausel verfügt. Letztlich müsste der FC Bayern also einem Verkauf zustimmen, was derzeit schwer vorstellbar scheint.

psc 11 Juni, 2021 09:59