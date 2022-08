Robert Lewandowski ist zurück beim FC Bayern

Robert Lewandowski ist für eine Abschiedstour noch einmal zum FC Bayern zurückgekehrt.

Am Dienstag fuhr der 33-jährige Pole mit seinem ehemaligen Dienstwagen an der Säbener Strasse vor. Der zum FC Barcelona gewechselte Stürmer will sich von den Bayern-Teamkollegen und den Mitarbeitern des Vereins verabschieden. Lewandowski lief während insgesamt acht Jahren für den deutschen Rekordmeister auf und hat auch viele Freunde gefunden. Nun liegt sein Lebensmittelpunkt in Katalonien.

Wegen seines Wechsels zu Barça und einigen Nebengeräuschen scheint zwischen Lewandowski und einigen Verantwortlichen der Bayern bereits Eiszeit zu herrschen. Sportvorstand Hasan Salihamidzic sagte zur temporären Rückkehr des Polen am Samstag gegenüber “Bild”: “Mal sehen. Ich bin emotionslos! Ich bin in München, er wird sicherlich kommen. Ich kann nicht nachvollziehen, was er in den letzten Tagen von sich gegeben hat. Mein Papa hat mir beigebracht, dass ich nicht die Tür mit dem Hintern zumachen soll, wenn ich irgendwo weggehe. Er ist gerade auf dem besten Weg dahin. Deswegen glaube ich, dass man sich ein wenig unterhalten sollte.”

Lewandowski hatte zuvor gegenüber “ESPN” gesagt: “Der Klub hat versucht, ein Argument zu finden, warum sie mich an einen anderen Klub verkaufen können. Und das musste ich akzeptieren, obwohl viel Bullshit über mich gesagt wurde. Es gibt Leute, die mir nicht die Wahrheit sagen.”

