Robert Lewandowski sagt, wann er vielleicht zurücktritt

Robert Lewandowski ist beim FC Bayern auch in dieser Saison in bester Torlaune. In sechs Pflichtspielen für die Münchner hat er bereits wieder zehnmal eingenetzt. Daran soll sich auch in den kommenden Jahren nichts ändern.

Der 33-jährige Pole ist noch bis 2023 an den deutschen Rekordmeister gebunden, will insgesamt aber “noch mindestens vier Jahre” auf höchstem Niveau spielen, wie er der “Sport Bild” erzählt. Ob er alle diese vier Jahre in München verbringen wird, steht noch nicht fest. Vorerst gilt sein Fokus aber in jedem Fall voll den Bayern. Dort sind Lewandowski individuelle Statistiken längst nicht so wichtig wie der Teamerfolg, wie er ausführt: “Dabei spielen fünf Tore mehr oder weniger keine grosse Rolle: Wichtiger ist mir meine Spielweise. Ich kann andere Dinge auf das Feld bringen als allein Tore und Abschlüsse. Ich will meine Mitspieler in Szene setzen, kombinieren. Das ist für mich die nächste Stufe.”

Mit dem Saisonstart ist der Torjäger zufrieden. Auch der Trainerwechsel von Hansi Flick zu Julian Nagelsmann lief aus seiner Sicht sehr gut. Vom neuen Coach ist er überzeugt: “Julian hat eine konkrete Idee, einen Plan für seine Taktik. Wir sprechen sehr viel über die taktischen Feinheiten und trainieren das wirklich oft. Auf dem Platz wird es Monat für Monat besser werden, die Zeit arbeitet für uns.”

psc 15 September, 2021 11:54