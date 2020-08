Robert Lewandowski will beim FC Bayern noch einmal verlängern

Robert Lewandowski ist inzwischen 32-jährig. Ans Aufhören denkt der Bayern-Torjäger aber noch längst nicht. Stattdessen spricht er bereits von einer Vertragsverlängerung.

Letztmals verlängerte der Stürmer seinen Kontrakt beim FC Bayern, wo er seit 2014 aufläuft, vor Jahresfrist. Bis 2023 ist er noch gebunden. Sein letztes Arbeitspapier soll dies aber nicht sein, wie Lewandowski im Interview mit dem “kicker” betont: “Da kann noch viel passieren. Der jetzige Vertrag ist nicht mein letzter. Ich will noch länger spielen. Und ich will noch mehr erreichen, meine Kollegen in München denken genauso.”

In der vergangenen Saison krönte sich der Angreifer mit 34 Toren zum dritten Mal in Folge zum Torschützenkönig der Bundesliga. Lewandowski sagt, dass er sich weiterhin top fit fühlt und sogar noch Luft nach oben habe: “Ich fühle mich nicht wie 32. Ich fühle mich besser als mit 26. Das betrifft nicht nur meinen Körper, sondern auch das Fussballerische und Technische: Da habe ich in den vergangenen Jahren ganz gezielt gearbeitet, um mein optimales Niveau zu erreichen. Es freut mich sehr, dass ich das geschafft habe und noch länger auf höchstem Level Fussball spielen kann.”

Die Entwicklung soll noch nicht am Ende sein.

psc 31 August, 2020 10:15