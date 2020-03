Robert Lewandowski spricht über einen Wechsel nach Spanien

Bayern-Torjäger Robert Lewandowski hat sich über einen potentiellen Wechsel in die spanische La Liga geäussert.

Lange Zeit galt Spanien, und insbesondere Real Madrid, als absolute Wunschdestination des polnischen Topstürmers. Diese Zeiten haben sich geändert. Im August des vergangenen Jahres verlängerte Robert Lewandowski seinen Vertrag beim FC Bayern, wo er seit 2014 spielt noch einmal langfristig. An einen Abgang denkt er zurzeit nicht, wie er im Gespräch mit der katalanischen Zeitung “Sport” klarmacht: “Man kann in die spanische Liga oder in jedes andere Land, zu irgendeinem großen Verein gehen, aber für mich ist das nicht das Wichtigste. Dort, wo ich bin, habe ich mein maximales Niveau erreicht und will es auch weiterhin so gut machen.”

Im Sommer 2017 sollen mit Cristiano Ronaldo (als dieser noch bei Real spielte) und Sergio Ramos sogar zwei Superstars der Königlichen Kontakt zu Lewandowski aufgenommen haben, um diesen von einem Wechsel nach Madrid zu überzeugen. Erfolglos.

Der 31-jährige Angreifer weiss, was er am FC Bayern hat und will da nicht mehr weg: “Ich bin bei einem der besten Klubs der Welt, ich weiss, dass ich hier glücklich sein kann. Was wir haben, ist von sehr hohem Standard, von der Mannschaft bis zum Trainingsgelände. Alles ist einfacher, wenn man in einem Klub wie diesem spielt.”

