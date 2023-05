Rose reagiert auf vermeintlichen Bayern-Trick mit Laimer humorlos

Dass der FC Bayern bei Konrad Laimer einen typischen Trick anwenden könnte, ruft bei RB Leipzigs Trainer Marco Rose kein Grinsen hervor.

Am Samstag (18.30 Uhr) stehen sich der FC Bayern und RB Leipzig in der Bundesliga gegenüber. Für Konrad Laimer geht es gegen seinen künftigen Klub. Verkündet ist der ablösefreie Wechsel bis dato aber nicht. Und so berichtete die "Bild", die Münchner könnten dies ausgerechnet vor dem kommenden Duell machen, um Unruhe bei den Leipzigern zu stiften. Das wäre ja typisch für den Rekordmeister, heisst es.

Als Marco Rose auf der Pressekonferenz darauf angesprochen wurde, reagierte er humorlos. "Wir können ihn wie gewohnt von der Leine lassen", so Leipzigs Trainer. Für ihn und seine Mannschaft steht immerhin noch die Qualifikation für die Champions League auf dem Spiel. Aktuell belegt RB in der Bundesliga den vierten Tabellenplatz.

