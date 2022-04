Rückkehr im Sommer? So ist der Stand bei Bayern-Stürmer Joshua Zirkzee

Bayern-Stürmer Joshua Zirkzee zeigt sich in Belgien in bester Torlaune. Damit die Münchner Leihgabe wieder zum deutschen Rekordmeister zurückkehrt, muss eine Voraussetzung erfüllt sein.

Laut “Sky”-Reporter Florian Plettenberg kehrt Zirkzee so lange nicht zu den Bayern zurück, wie Torjäger Robert Lewandowski zum Kader gehört. Einzig bei einem Transfer des Polen im Sommer, könnte sich der 20-jährige Niederländer vorstellen, in der kommenden Saison wieder für die Münchner aufzulaufen. Angesichts der Worte von Sportvorstand Hasan Salihamidzic ist dieses Szenario eher unwahrscheinlich.

Klar ist aber auch, dass Zirkzee nicht beim RSC Anderlecht bleibt, wo er in dieser Saison auf Leihbasis spielt (15 Tore in 32 Ligaspielen). Sein Weg könnte in eine Topliga führen. Interessenten gibt es viele. Da Zirkzee nur noch bis 2023 an die Bayern gebunden ist, erscheint ein definitiver Verkauf im Sommer als durchaus wahrscheinlich.

psc 25 April, 2022 16:45