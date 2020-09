Rummenigge: “Alle beim FC Bayern haben ein Interesse an Alaba-Verlängerung”

Im Vertragspoker mit David Alaba hat der FC Bayern bislang noch keinen Durchbruch erzielen können. Der Vorstandsvorsitzende des FC Bayern, Karl-Heinz Rummenigge, betont eneut, dass die Münchner den Österreich unbedingt halten wollen.

David Alaba soll seinen Vertrag beim FC Bayern verlängern. Zuletzt hatte es darüber viel Theater gegeben, nachdem Ehrenpräsident Uli Hoeness dessen Berater Pini Zahavi als “geldgierigen Piranha” in der Öffentlichkeit darstellte.

Bayern-Boss Karl-Heinz Rummenigge versucht derweil wieder Ruhe in die Causa zu bekommen. “Ich bin kein Freund davon, Vertragsverhandlungen in der Öffentlichkeit zu führen. Es haben natürlich schon mehrere Parteien etwas in der Öffentlichkeit kundgetan. Man muss die Dinge vertrauensvoll und diskret angehen. Alle beim FC Bayern haben ein Interesse: Dass David Alaba beim FC Bayern verbliebt, auch bis zum 30.6.2021 hinaus”, sagte der am Sonntagvormittag bei “Sky90”.

“Das entscheidende Kriterium am Ende des Tages wird sein, dass wir eine Vertragsverlängerung mit David Alaba erzielen, das ist Option Nummer eins. Ich wünsche, dass wir mit der Partei David Alaba Einigung erzielen – daran arbeiten wir derzeit”, so Rummenigge abschliessend zum Thema.

adk 20 September, 2020 12:39