Rummenigge kündigt “Geschenk” für Hansi Flick an

Bayerns Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge hat nach der 3:0-Gala der Bayern bei Chelsea ein “Geschenk” in Form einer Vertragsverlängerung für Trainer Hansi Flick angekündigt.

Eigentlich wollten die Münchner mit einer Verlängerung mit dem 55-Jährigen noch zuwarten, doch jetzt gibt es eindeutige Signale, wonach Hansi Flick in Kürze ein neues Arbeitspapier unterzeichnet. “Wir hatten gestern einen Geburtstag. Unser Trainer ist 55 Jahre alt geworden. Das ist ein gutes Alter. Wir haben gestern Abend schon angestoßen, aber ich möchte ihm heute Abend noch ein kleines Geschenk überreichen”, sagte Rummenigge bei der Bankettrede nach dem Sieg gegen Chelsea

Er wurde sogar noch deutlicher: “Lieber Hansi, herzlichen Glückwunsch, alles Gute. Für die, die nicht wissen, was da drin ist in dem roten Päckchen: Es ist ein Stift. Und mit Stiften beim FC Bayern unterschreibt man manchmal auch Papiere. Ich wünsche dir alles Gute. Mach es weiter so, mach es gut. Bleib wie du bist. Wir sind sehr sehr zufrieden, wie die Mannschaft spielt, auch mit den Ergebnissen und dem Fußball, den sie spielt.”

In Kürze dürfte sich Hansi Flick längerfristig an die Bayern binden. Der Trainer selbst machte schon länger klar, dass er beim deutschen Rekordmeister gerne weitermachen würden.

psc 26 Februar, 2020 09:40