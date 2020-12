Rummenigges klare Ansage: “Brauchen Haaland nicht”

Borussia Dortmund hat sich zu Beginn dieses Jahres mit Erling Haaland verstärkt. Bayerns Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge ist nicht eifersüchtig und sieht in München derzeit keinen Bedarf nach einem Mittelstürmer.

In der Vergangenheit haben sich die Bayern Medienberichten zufolge zwar durchaus mit Haaland befasst, als der Wechsel Anfang des Jahres konkret wurden, mischte der deutsche Rekordmeister allerdings nicht mit – in erster Linie wegen Robert Lewandowski, wie Rummenigge bei “tuttosport” erklärt: “Haaland geht es gut in Dortmund. Und ehrlich gesagt: Solange wir diesen Lewandowski haben, brauchen wir ihn nicht.” Zudem habe man mit dem BVB “eine freundschaftliche Beziehung” aufgebaut, die man derzeit nicht gefährden wolle.

Der 65-Jährige schliesst den Transfer eines Topstürmers während der nächsten beiden Transferperioden sogar gänzlich aus: “Solange ich bei Bayern bin, wird ein Kauf eines weiteren Sturm-Kalibers wie Lewandowski nicht passieren.” Ende 2021 beendet Rummenigge sein Engagement. Vorläufig gibt in München Lewandowski den Ton an. Der Vertrag des 32-jährigen Polen läuft noch bis 2023. Eine nochmalige Verlängerung hat er zuletzt nicht ausgeschlossen.

