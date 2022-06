Fahrplan steht: Sadio Mané am Dienstag zum Medizincheck bei den Bayern

Der Transfer von Sadio Mané zum FC Bayern wird in den nächsten Tagen abgewickelt. Am Dienstag bestreitet der Senegalese den Medizincheck, tags darauf wird er offiziell vorgestellt.

32 Mio. Euro Ablöse plus Boni in Höhe von bis zu 9 Millionen zahlt der deutsche Rekordmeister für den Liverpool-Profi. Ende der vergangenen Woche gab es auf der Insel die Einigung zwischen Bayerns Sportvorstand Hasan Salihamidzic und den Reds-Verantwortlichen. Dank seiner Zeit bei Red Bull Salzburg (2012 bis 2014) spricht Mané schon etwas Deutsch. Offen ist laut “Bild” noch, welche Rückennummer der Neuzugang bei den Münchnern erhält. Die 10, die er in Liverpool trug, ist bei den Bayern an Leroy Sané vergeben.

Bayern-Trainer Julian Nagelsmann freut sich sehr auf den neuen Stürmer, der offensiv variabel eingesetzt werden kann. Via Whatsapp haben die beiden bereits Kontakt.

psc 20 Juni, 2022 11:04