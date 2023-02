Sadio Mané kündigt baldige Rückkehr ins Mannschaftstraining an

Sadio Mané ist mit seiner Reha nach dem Sehnenriss im Wadenbeinköpfchen kurz vor der WM sehr zufrieden und kündigt die baldige Rückkehr ins Mannschaftstraining an.

In einem Video, das auf dem Twitter-Kanal des FC Bayern verbreitet wurde, sagt Mané, dass er am Freitag ein «super» Training hatte. Er werde noch zwei Wochen individuell trainieren und dann wieder bei der Mannschaft sein, so der 30-jährige Senegalese. Ein baldiges Comeback steht also an.

psc 10 Februar, 2023 16:51