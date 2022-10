Sadio Mané schiebt Frust – Nagelsmann erklärt frühe Auswechslung

Sadio Mané musste nach einem insgesamt dezenten bis schwachen Auftritt beim 5:2-Pokalsieg der Bayern beim FC Augsburg den Platz bereits in der 58. Minute verlassen und machte keinen fröhlichen Eindruck. Trainer Julian Nagelsmann erklärt die frühe Herausnahme des Zweiten der diesjährigen Weltfussballer-Wahl.

Der Senegalese blieb insgesamt blass und vergab in der ersten Halbzeit sogar eine Grosschance. Nagelsmann erklärt nach dem Sieg der Bayern denn auch, dass die Auswechslung rein sportliche bzw. taktische und keine verletzungsbedingte Hintergründe hatte: «Er war einfach müde und nicht bei 100 Prozent», so der Münchner Coach. Mané reiste zu Beginn der Woche nach Paris, da er dort mit einer Auszeichnung geehrt wurde und ausserdem den 2. Platz bei der Preisverleihung zum Ballon d’Or landete.

Danach habe er «die ganze Nacht nicht geschlafen», so Nagelsmann. «Ich wollte ihn trotzdem von Beginn an spielen lassen, damit er seinen Rhythmus behält», begründet der Münchner Trainer die Nomination Manés in die Startelf. Ob der 30-Jährige auch beim Gastspiel bei Hoffenheim am Samstag wieder in der ersten Elf stehen wird, muss sich zeigen.

psc 20 Oktober, 2022 11:45