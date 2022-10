Sadio Mané freut sich riesig auf seinen ersten Klassiker

Am Samstag steht wieder einmal der «German Clasico» zwischen Borussia Dortmund und dem FC Bayern auf dem Programm. Sadio Mané freut sich riesig auf die Partie.

Für den Neuzugang der Münchner ist es persönlich der erste Klassiker. Die Vorfreude beim 30-jährigen Senegalesen ist riesig, schon während seiner Zeit in Liverpool hatte diese Affiche aus Deutschland grosse Ausstrahlung. «Jeder will dieses Spiel spielen, wir freuen uns alle darauf, es wird sicher spannend und schwierig», sagt Sané und offenbart dann, dass er das Dortmunder Stadion kennt. Auf die Atmosphäre im Signal Iduna Park freut er sich ganz besonders: «Ich kenne die Gelbe Wand und weiss, dass sie etwas Besonderes ist. Jeder kennt das Stadion in Dortmund, es ist eines der besten der Welt. Dort zu spielen ist fantastisch.»

Auch bei den Fussballfans ist die Vorfreude gross. Sowohl der FC Bayern (5:0 gegen Viktoria Pilsen) wie auch der BVB (4:1 beim FC Sevilla) brachten sich in dieser Woche in der Champions League in Ballerlauen.

psc 6 Oktober, 2022 10:52