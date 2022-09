Salihamidzic erklärt die Krise von Sadio Mané

Neuzugang Sadio Mané kommt beim FC Bayern noch nicht richtig auf Touren. Der Senegalese muss sogar eine Torflaute durchmachen. Von Sportvorstand Hasan Salihamidzic gibt es Rückendeckung.

Der Kroate ist nach wie vor überzeugt davon, dass der 30-Jährige dem deutschen Rekordmeister noch viel Freude bereiten wird. «Sadio braucht noch ein bisschen Zeit, er muss sich gewöhnen, auch an die Bundesliga, aber das wird er», so Salihamidzic in der «Sport Bild». Und weiter: «Ich weiss, wie das ist, als Neuer in einem Team anzukommen, in einem anderen Land, einer anderen Stadt, einer etwas anderen Fussballkultur.» Mit fünf Toren in elf Spielen ist die Bilanz von Mané tortechnisch nicht miserabel, allerdings hat er zuletzt in fünf aufeinanderfolgenden Spielen nicht getroffen.

Salihamidzic führt aus: «Sadio ist in diesem Prozess, alles wird ihm bald vertrauter sein, und das werden wir bald auch auf dem Platz sehen.»

