Salihamidzic reagiert gereizt im Interview

Hasan Salihamidzic steht vor FC Bayerns Bundesliga-Spiel gegen Hertha BSC Rede und Antwort. Dabei reagiert der Sportvorstand gereizt.

Unter der Woche besuchte der Ex-Präsident Uli Hoeness den FC Bayern im Training und sprach dort auch mit Trainer Thomas Tuchel. Vor dem Bundesliga-Spiel gegen Hertha BSC war dies Thema. «Der Uli ist oft an der Säbener Straße. Ich denke, da wird zu viel hereininterpretiert. Uli hat mit Thomas Tuchel gequatscht, Hallo gesagt. Er war auch bei mir im Büro und wir haben diskutiert. Uli denkt natürlich an seinen Herzensklub», stellte Hasan Salihamidzic bei «DAZN» klar.

Auf Nachfrage, ob er und Bayern-Boss Oliver Kahn genug selbstkritisch sind, reagierte Salihamidzic dünnhäutig. Er entgegnete: «Natürlich sind wir selbstkritisch. Unterstellen Sie, dass wir mit Kritik nicht umgehen können?» Der Sportvorstand führte aus: «Wir sind dafür zuständig den Kader zu bauen und natürlich war das Ausscheiden in der Champions League und im DFB-Pokal nicht gut, aber jetzt wollen wir in den letzten Spielen zeigen, dass wir noch Meister werden können. Ich bin trotzdem der Meinung, dass wir einen Top-Kader haben.»

Und weiter: «Wir werden uns natürlich Gedanken machen, was wir besser machen können. Wir sind so, dass wir immer reflektieren, dass wir uns immer über unsere Arbeit Gedanken machen. Natürlich nehmen wir die Kritik an, wenn sie angebracht ist. Wie jetzt, wenn die Ergebnisse wegbleiben. Wir haben aber auch den kühlen Kopf, Entscheidungen zu treffen.»

Auf eine erneute Frage zum Ausscheiden im Viertelfinale der Champions League und im DFB-Pokal antwortete Salihamidzic wieder gereizt: «War das jetzt eine Frage? Natürlich sind wir damit nicht zufrieden. Die Erwartungen waren hoch, aber wir müssen jetzt schauen, dass wir das noch erreichen, was möglich ist.» Mit der Bundesliga ist nur noch ein Titel übrig…

adk 30 April, 2023 16:18