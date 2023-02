Salihamidzic stärkt Nagelsmann den Rücken – Kahn warnt

Nach der 2:3-Niederlage prasselte viel Kritik auf Bayern-Trainer Julian Nagelsmann ein. Nicht zuletzt wegen seines Ausrasters in den Katakomben, der ihm eine Strafe durch den DFB bescheren könnte. Die Bayern-Bosse Hasan Salihamidzic und Oliver Kahn halten ihrem Coach aber weiterhin die Stange.

Vor allem Salihamidzic findet in der «Sport Bild» ganz klare Worte und stärkt seinem Trainer unmissverständlich den Rücken: «Alle Diskussionen sind unnötig. Ich wünsche mir, dass man unseren Trainer in Ruhe arbeiten lässt! Julian ist ein Langzeitprojekt des FC Bayern.» Etwas differenzierter ist die Analyse von Vorstandsboss Oliver Kahn. Auch er ist von Nagelsmann aber weiterhin überzeugt: «Beim FC Bayern hat jeder Druck. Das gehört dazu, das macht hier auch den besonderen Reiz aus. Julian ist ein Typ, der sich jeder Herausforderung stellt – und der auch in der Lage ist, sie zu meistern.»

Dass nun gegen Union Berlin ein Spitzenspiel in der Bundesliga wartet, sei genau richtig. Kahn meint, dass das Topspiel «die perfekte Bühne» sei, «um allen zu beweisen: Keiner weiss besser als der FC Bayern, was in so einer Situation zu tun ist.»

psc 22 Februar, 2023 10:35