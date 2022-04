Salihamidzic über Lewandowski: “Wir haben alle Zeit der Welt”

Der FC Bayern hat mit Robert Lewandowski noch keine Verhandlungen bezüglich einer Vertragsverlängerung geführt. Dies hat Sportboss Hasan Salihamidzic nun bestätigt.

Robert Lewandowski ist beim FC Bayern nur noch im Besitz eines bis 2023 laufenden Vertrags. Indessen gibt es Gerüchte, die den 32 Jahre alten Torjäger mit einem Wechsel zum FC Barcelona in Verbindung bringen. Zuerst wollen die Münchner aber mit dem Polen über die Zukunft sprechen – und zwar zeitnah.

Bei “Sky90” sagte Hasan Salihamidzic zur Causa Lewandowski am Sonntag: “Klar. Lewandowski geniesst die grösste Wertschätzung, wir im Verein lieben ihn, die Fans lieben ihn, er revanchiert sich mit Leistung. Er ist unser Topverdiener im Klub. Wir wollten erst einmal sehen, wie wir sportlich abschneiden, wie viel Budget wir haben, das muss man uns auch zugestehen. Er hat Vertrag bis 2023 und wir haben alle Zeit der Welt, mit ihm über den Vertrag zu sprechen. Aber wir haben noch nicht verhandelt.”

Lewandowski selbst sprach unterdessen am Samstag nach dem Gewinn der Meisterschaft über die aktuellen Spekulationen. “Bald gibt es ein Treffen, aber bisher ist nichts Besonderes passiert. Ich merke auch, was alles läuft. Die Situation ist nicht so einfach für mich”, sagte der Stürmer und verwies in Bezug auf eine etwaige Verlängerung auf seinen Verein.

adk 24 April, 2022 12:20