Weiteres Salzburg-Talent steht im Visier von Bayern, Real & Co.

Red Bull Salzburg bringt immer wieder grosse Fussballtalente hervor. Mit Benjamin Sesko steht ein weiteres solches in den Startlöchern.

Der 18-jährige Slowene hat in dieser Saison in 16 Pflichtspielen für Red Bull bereits sieben Treffer erzielt. Der gross gewachsene Youngster (1.94 Meter) ist ein klassischer Mittelstürmer und steht in Salzburg noch bis 2026 unter Vertrag. Dass er diesen Kontrakt erfüllt, erscheint aber äusserst unwahrscheinlich. Laut “AS” blicken mit Real Madrid, dem FC Bayern München, Liverpool und Manchester City europäische Spitzenklubs auf Sesko.

In der vergangenen Saison kam dieser noch für Red Bulls Partnerklub FC Liefering zum Einsatz. Inzwischen ist er fix bei den Salzburgern eingeplant.

psc 5 Oktober, 2021 16:33