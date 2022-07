Sasa Kalajdzic schäkert mit dem FC Bayern

Der FC Bayern ist nach dem Abgang von Robert Lewandowski auf der Suche nach einem neuen Zentrumsstürmer. Im Zuge dessen fällt oft der Name Sasa Kalajdzic. Der Angreifer des VfB Stuttgart flirtet mit einem Engagement beim deutschen Rekordmeister.

Der FC Bayern hat sich in dieser Sommertransferperiode nicht lumpen lassen. Einer geht aber noch bzw. muss gehen: Robert Lewandowski hat den Bundesliga-Dauersieger verlassen, womöglich verpflichten die Münchner deshalb noch Ersatz. Vielleicht Sasa Kalajdzic?

Die Zeit für einen Wechsel zur Mannschaft von Trainer Julian Nagelsmann sei genau richtig, meint Kalajdzic zumindest bei “Sky”: “Wenn man das nüchtern und neutral betrachtet, dann gäbe es wahrscheinlich kein besseres Timing. Bei Bayern spielt immer ein Stürmer, da gibt‘s keinen Stürmer, der nur ein Jahr da ist.”

Im Mai sollen sogar mehrere Gespräche mit Kalajdzics Berater stattgefunden haben. Der Angreifer des VfB Stuttgart war an der Säbener Strasse eigentlich als Lewandowski-Backup vorgesehen. Ob in den nächsten Wochen noch mal Schwung in die Sache kommen wird, ist nach jetzigem Stand offen.

aoe 23 Juli, 2022 10:20