Seoane vor Kracher gegen Bayern: “Gute Leistung reicht in der Regel nicht”

Trainer Gerardo Seoane kassierte mit Bayer Leverkusen im Hinspiel gegen den FC Bayern eine heftige 1:5-Klatsche. Dennoch startet der Schweizer optimistisch ins Duell.

Das erste Spiel sei “lange Zeit her”, sagte Gerardo Seoane am Freitag rückblickend auf die im vergangenen Oktober kassierte Niederlage gegen den FC Bayern: “Wir haben das verarbeitet. Es beginnt bei null. Wir wissen, dass es eine schwierige Aufgabe ist, in München zu bestehen.”

Seitdem habe sich seine Truppe “in einigen Punkten weiterentwickelt” und sei “zusammengewachsen”, sagte Seoane: “Wir gehen unseren eigenen Weg, wir sind in jedem Spiel gleich motiviert. Trotzdem haben gewisse Spiele einen zusätzlichen Reiz. Und in München zu spielen, hat so einen Reiz, weil man weiss, das eine gute Leistung in der Regel nicht reicht.” Seoane hoffe für das Spitzenspiel in München, “dass es ein packendes Spiel wird. Das bedeutet, dass auch wir Akzente nach vorne gesetzt und mutig gespielt haben. Resultatsmässig besteht die Chance natürlich, etwas mitzunehmen”

adk 4 März, 2022 18:19