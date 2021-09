Auch Serge Gnabry soll beim FC Bayern bis 2026 verlängern: Gespräche gestartet

Nachdem die Vertragsverlängerungen von Joshua Kimmich und Leon Goretzka unter Dach und Fach sind, wollen die Bayern auch den Kontrakt mit Angreifer Serge Gnabry langfristig verlängern.

Der 26-Jährige ist vertraglich noch bis 2023 an den deutschen Rekordmeister. Dort nimmt er in der Offensive eine sehr wichtige Rolle ein. Laut Transferexperte Nicolo Schira haben die konkreten Gespräche über eine vorzeitige Verlängerung bis 2026 jetzt begonnen. Gnabry stiess 2017 zu den Bayern, wobei er zunächst noch eine Saison an Hoffenheim verliehen wurde. In den letzten Jahren hat sich sein Stellenwert bei den Münchnern stets erhöht. Mittlerweile ist er aus dem Team nicht mehr wegzudenken. Deshalb soll er noch jahrelang das Bayern-Trikot tragen, wenn es nach der Klubführung geht.

psc 20 September, 2021 22:20