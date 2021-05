So viele Einsätze wurden Nübel beim FC Bayern zugesichert

Der FC Bayern hat bei den Transfergesprächen mit Alexander Nübel dem Goalie im vergangenen Jahr angeblich konkrete Zugeständnisse bezüglich Einsätzen gemacht.

Gerüchte halten sich schon länger, dass der 24-Jährige im Hinblick auf diese Saison vor allem auch in München unterschrieb, da ihm ein Mindestmass an Spielpraxis zugesichert worden war. Laut einem Bericht von “Sport 1” wurden Nübel in der ersten Saison 10 bis 15 Einsätze schriftlich zugesichert. Bislang kommt der Backup von Manuel Neuer gerade mal auf vier Spiele. Im Jahr zwei soll die Anzahl sogar auf 12 bis 18 Spiele steigen. Bestätigt ist diese Einsatzgarantie offiziell nicht.

Trotz Trainerwechsel dürfte Nübel auch in der kommenden Saison kaum Chancen auf eine solche Anzahl Einsätzen haben, falls Kapitän Manuel Neuer fit bleibt. Dieser denkt gar nicht daran, seinen Platz zwischen den Pfosten abzugeben. Auch deshalb bemühen sich die Berater von Nübel um eine mögliche Leihe. Davon ist man an der Säbener Strasse aber trotz grossem Interesse von anderen Klubs (u.a. Monaco und Lille aus der Ligue 1) nicht begeistert.

