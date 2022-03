Spanier sicher: Robert Lewandowski will Karriere bei Real Madrid beenden

Spanische Medien sind sich nach wie vor sicher, dass Robert Lewandowski seine Zukunft bei Real Madrid sieht.

Damit widersprechen sie den Meldungen von deutschen Zeitungen, die weiterhin fest davon ausgehen, dass der 33-jährige Pole seine Zukunft grundsätzlich weiterhin beim FC Bayern sieht. Dort läuft sein Vertrag noch bis 2023. Konkrete Verhandlungen über eine Vertragsverlängerung gab es noch nicht, auch wenn die Bayern den Torjäger grundsätzlich bis 2025 binden möchten. Laut “AS” klopft Lewandowski-Berater Pini Zahavi nun bei Real Madrid an und will erfahren, ob ein Transfer in diesem Sommer möglicherweise schon ein Thema sein könnte.

Bereits in der Vergangenheit zeigte der Topstürmer Interesse an einem Wechsel nach Madrid, wobei sich dann keine Gelegenheit ergab. Gemäss dem Bericht der “AS” könnte sich Lewandowski durchaus vorstellen, bis zum Karriereende im Santiago Bernabeu aufzulaufen. Ob es tatsächlich soweit kommt, muss sich weisen. Der Weg ist zum jetzigen Zeitpunkt noch ganz schön weit.

psc 28 März, 2022 17:51